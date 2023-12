Nutella vegana | sta arrivando?

Una novità in casa Ferrero : è in arrivo la Nutella vegana ! L’azienda famosa in tutto il mondo il 1° dicembre ha depositato il marchio “ Nutella Plant ... (metropolitanmagazine)

vedi anche, arrivano al supermercato i croissant surgelati FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, la storia della crema più famosa al mondo. FOTO Nel 1964 entra in ......in una versione, completamente vegetale, è suggerita dal fatto che il 1° dicembre scorso l'azienda ora guidata dal presidente esecutivo Giovanni Ferrero avrebbe depositato il marchio '...Per tutti, anche per chi non mangia nulla che sia di origine animale e quindi neanche il latte (o per chi per esempio ne è intollerante o è allergico alle sue proteine) arriva la Nutella vegana. Una m ...Venduta in oltre 160 paesi del mondo, con una produzione annua di oltre 360mila tonnellate (pari a 770 milioni di barattoli), la celeberrima crema di nocciola spalmabile si appresta a entrare nel mond ...