Nutella vegan in arrivo | Ferrero deposita il marchio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Diventerà presto realtà la: lo scorso primo dicembre, infatti, lahato ilPlant Based, all’ufficio italiano dei brevetti. Cosa vuol dire questo? Che in tempi ancora da stabilire il colosso dolciario piemontese commercializzerà una versione 100% vegetale della leggendaria crema spalmabile alla nocciola. La ricetta classica, presentata al mondo nel 1964, prevede infatti la presenza del latte vaccino. Quindi non può essere gustata né dagli intolleranti al lattosio né da coloro che hanno scelto di non alimentarsi con cibi di origine animale. Per motivazioni etiche, di sostenibilità ambientale o semplicemente di salute. Con lacade quindi un piccolo tabù. Non si conoscono ancora le “sostituzioni” ...

Una novità in casa Ferrero : è in arrivo la Nutella vegana ! L’azienda famosa in tutto il mondo il 1° dicembre ha depositato il marchio “ Nutella Plant ... (metropolitanmagazine)

ma le prove di un arrivo in un futuro prossimo ci sono: la Ferrero, che ha sede in Piemonte ad Alba (Cuneo), secondo il Corriere della Sera ha depositato il marchio "Plant Based" presso l'ufficio italiano dei brevetti. Per tutti, anche per chi non mangia nulla che sia di origine animale e quindi neanche il latte (o per chi per esempio ne è intollerante o è allergico alle sue proteine) arriva la Nutella vegana.