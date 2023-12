Nuovi Guai Per Chiara Ferragni | Il Noto Brand Straccia il Contratto!

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Come prevedibile, dopo il caso Baloccosi trova ora una nuova gatta da pelare. Unha comunicato l’interruzione dei rapporti commerciali con la nota influencer. Ecco cosa sta succedendo. ##balocco La popolare influencersta affrontando un periodo critico, a seguito del controverso scandalo legato alla sua collaborazione con il marchio di pandori Balocco. L’episodio ha causato non solo danni incalcolabili all’immagine della, ma ha anche portato a una multa significativa da parte dell’antitrust, superiore al milione di euro. La situazione sta avendo ripercussioni anche sulle sue collaborazioni professionali. Recentemente, la Safilo Group S.p.a., leader nella produzione ...

(Adnkronos) – Nuovi guai per Rudy Guede . Il 36enne ivoriano, condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Nuovi guai per Rudy Guede . Il 36enne ivoriano, condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 ... (forzearmatenews)

Il 36enne ivoriano, condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, deve rispondere di nuove accuse Nuovi guai per Rudy Guede . ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Nuovi guai per Rudy Guede . Il 36enne ivoriano, condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 ... ()

La Procura di Firenze ha chiesto la condanna a cinque anni per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi , ... (secoloditalia)

La Procura di Firenze ha chiesto la condanna a cinque anni per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi , ... (secoloditalia)

L'estorsione di Pasquaretta nei confronti di Appendino "Solo uno sfogo d'ira"

...del processo per la consulenza fittizia al Salone del Libro che lo aveva fatto finire neie ... in una conversazione con un assessore si sente Pasquaretta dire che, se non avesse ottenuto i...

Oroscopo di Branko del weekend 23 e 24 dicembre: emozioni intense per Bilancia

Nel lavoro, avete un buon momento per fareprogetti e ampliare la vostra rete di contatti. ... Tuttavia, cercate di non essere troppo irresponsabili, altrimenti potreste mettervi nei. Branko, ...

Concerti, nuovi album e rarità: ecco cosa regalare per Natale

Vasco Rossi in concerto a Bari, il cantante annuncia sui social la quarta data al San Nicola ...

Caso Chiara Ferragni: dopo scandalo pandoro Balocco rischia nuovi guai. Richieste di risarcimento per le uova di Pasqua

Chiara Ferragni scatta l'inchiesta della Procura di Milano per la vicenda del pandoro griffato Balocco. I problemi potrebbero non finire: il Codacons chiede nuove indagini sul caso uova di Pasqua. Con ...