Nuova Opel Astra Elettrica è ora ordinabile

(Di venerdì 22 dicembre 2023) RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Al via gli ordini della prima vettura totalmente elettrificata nella storia della gamma. LaElectric GS è a zero emissioni locali e offre il massimo ...

RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Al via gli ordini della prima vettura totalmente elettrificata nella storia della gamma Astra. LaAstra Electric GS è a zero emissioni locali e offre il massimo piacere di guida anche in viaggi di lunga durata, a partire da 39.900 euro in Italia. Secondo la procedura di test WLTP1, ...Il 2024 di Opel sarà quello delle celebrazioni dei primi 125 anni di storia. Già vista al salone di Monaco, la nuova versione della Corsa nella versione Electric utilizza due propulsori con potenze ...