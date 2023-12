Nuova Opel Astra Elettrica è ora ordinabile

(Di venerdì 22 dicembre 2023) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Al via gli ordini della prima vettura totalmente elettrificata nella storia della gamma. LaElectric GS è a zero emissioni locali e offre il massimo piacere di guida anche in viaggi di lunga durata, a partire da 39.900 euro in Italia. Secondo la procedura di test WLTP1, guidando in maniera tranquilla e rilassata si possono percorrere fino a 418 chilometri senza soste per la ricarica. Tutto ciò è possibile perchè laElectric pesa soltanto 1.679 chilogrammi. Si tratta di un grande vantaggio percepibile a ogni tocco sul pedale e in ogni curva.LaElectric enfatizza l’elettrizzante piacere di guida con un design altrettanto ...

