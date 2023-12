Norvegia | un nuovo tunnel per l’approvvigionamento idrico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Oggi sono iniziati i lavori di scavo per la realizzazione di unche garantirà alla città di Oslo una riserva alternativa alattuale. Questo grazie ad una collaborazione tra l’impresa italiana Ghellae il gruppo norvegese AF. Ilacquedotto porterà acqua potabile a Oslo da Holsjord, nella zona di Lier, grazie a diverse gallerie di collegamento lunghe circa 18km, 11 delle quali saranno scavate attraverso l’utilizzo di “talpe” oBoring Machine (TBM). Il valore del contratto per la realizzazione della nuova rete di distribuzione idrica è pari a 8,7 miliardi di NOK (870 milioni di euro), di cui Ghella detiene il 40%. I lavori verranno completati entro la fine del 2027. Ghella rappresenta uno dei migliori esempi di come la tecnologia e il know-how italiani ...