Nordcorea | forse operativo altro reattore nucleare | ?l’allarme dell’Aiea

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un secondodel complesso di Yongbyon, nel centro della Corea del Nord, sembra esserearriva dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), passato meno di un mese dall’allerta per un aumento dei livelli di attività negli impianti. Solo ieri, dopo il lancio lunedì di unmissile balistico intercontinentale, il leaderno Kim Jong Un minacciava un attaccoin caso di “provocazioni” con “armi atomiche”. Ad aprile il progetto ’38 North’, un think tank Usa, segnalava che Pyongyang era prossima a concludere la costruzione di un nuovo. A ottobre l’Aiea riferiva di “attività di costruzione” in une “indizi sul ...