Nordcorea | forse operativo altro reattore nucleare | ?l’allarme dell’Aiea

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Lo scorso mese l'allerta per un aumento dei livelli di attività negli impianti Un secondodel complesso di Yongbyon, nel centro della Corea del Nord, sembra essere. L'allarme arriva dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), passato meno di un mese dall'allerta per un aumento dei livelli di attività negli impianti. Solo ieri,

Un secondo reattore nucleare del complesso di Yongbyon, nel centro della Corea del Nord, sembra essere operativo. L'allarme arriva dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), passato ...Leggi anche, Kim: "A provocazione atomica risposta nucleare"Un secondo reattore nucleare del complesso di Yongbyon, nel centro della Corea del Nord, sembra essere operativo. L'allarme arriva dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), passato ...Le nuove valutazioni sono state condivise con il Congresso in occasione della visita di Volodymyr Zelensky, arrivato negli Stati Uniti per chiedere di non fermare il flusso degli aiuti ...