“Non si vedeva dai tempi del Vietnam” | La stampa Usa contro i bombardamenti israeliani sui civili

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Non sidaidel”. Washington Post, New York Times e Cnn: lastatunitense continua a dare ampio spazio al racconto della devastazione che si abbatte quotidianamente su Gaza e alle critiche alla campagna militare israeliana. Nelle ultime ore le principali testate Usa hanno pubblicato inchieste che aprono più di un interrogativo sulla condotta israeliana nel conflitto mentre l’amministrazione Biden, principale alleato di Israele nell’operazione militare, chiede di contenere il bilancio, esorbitante, delle vittime. In una video-inchiesta pubblicata oggi, il New York Times ha detto di aver raccolto le “prove” che, come recita il titolo del pezzo, “Israele bombarda le aree in cui ha ordinato aidi andare”. Un’analisi di immagini satellitari della ...