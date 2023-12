Non far avvicinare il tuo gatto o cane vicino a questa pianta | è velenosa per gli amici a quattro zampe

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I nostripossono incorrere in svariati problemi soprattutto a Natale. Possiamo capire se ilè avvelenato. Tutti probabilmente hanno la consapevolezza che gli animali domestici devono essere nutriti con alimenti idonei, altrimenti possono incorrere in gravi problemi di salute. Ma l’avvelenamento può innescarsi a causa di altri fattori, e l’incidenza è più alta durante le festività natalizie. Potremmo non aver controllato bene le azioni del nostro amico a 4, ovvero ilo il, ma in presenza di determinati sintomi significa che molto probabilmente hanno mangiato qualcosa che li ha intossicati, o comunque sono venuti a contatto con sostanze nocive per loro. Se ilo ...