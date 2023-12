Non ci avete ascoltato | bruciamo tutto | scontri tra studenti e polizia a Roma

Voi sapevate che Anna Pettinelli ha condotto due edizione di Sanremo ? Ecco le foto della prof di Amici come non l'avete mai vista L'articolo Anna ... (novella2000)

“Ma perché non ve lo siete votati voi quando eravate in maggioranza?“. Con queste parole la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli , ha ... (ilfattoquotidiano)

Vi faccio un breve esempio per capire megliopresente che cos'è un uovo L'uovo di struzzo ... Più o meno la stessa cosa succede nel vino: a basse temperature (eccessivamente basse, diciamo ...Piattaforme,esaudito un sogno. Poi sono andata dal parrucchiere, che mi ha appunto ... e io ho capito che il temaera l'intrattenimento di Natale. Il tema era la sempre più brutta fatica di ...Sulla sua testa sono piovute critiche feroci, è stata accusata di aver tradito la causa «No Tav», ma lei non arretra di un centimetro. Si è pentita di essersi messa in posa per quella fotografia «Ma ...anche se le informazioni riferite al giudice non sono veritiere. La persona accusata di falsa testimonianza può quindi difendersi dimostrando di aver detto ciò che, per lui, costituiva il vero. Se ...