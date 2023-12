Non andare più a Messa credevo fosse un progresso | poi è arrivato TikTok

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ho fatto le scuole cattoliche. So le preghiere in latino. Ho perfino fatto la prima comunione vestita da meringa. La cresima no, perché a quel punto ero già ribelle, il che era abbastanza normale: esistevano i rituali, e ai rituali i ragazzini si ribellavano. Se non ti ribellavi eri mia nonna, che riteneva finita la sua vita allorché, quarantenne, era rimasta vedova, e per i successivi cinquant’anni uscì di casa solo per. Eri la moglie del “Gattopardo”, il cui marito riferiva esasperato che si faceva il segno della croce «dopo ogni abbraccio». Poi ci siamo evoluti, o almeno questa è stata l’illusione. Ho pensato per tutta la vita che il fatto che nessuno andasse più a, che al massimo la gente si sposasse in chiesa perché i matrimoni in municipio son scenograficamente troppo tristi, o facesse battezzare i figli solo ...