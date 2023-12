NoiPA | richieste per modello 730 precompilato su “Gestione familiari a carico e detrazioni” entro il 18 gennaio

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il self service “”, disponibile nell’area personale del portale, consente di comunicare anche i dati anagrafici dei figli adi età inferiore ai 21 anni (per i quali occorre richiedere ad Inps l’Assegno Unico di cui al d.lgs. 230/2021), che saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate e automaticamente riportati nella dichiarazione precompilata (Mod. 730) ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (o deduzioni) per oneri, spese e rimborsi spettanti per tale tipologia di, nonché per il corretto calcolo delle addizionali regionali. L'articolo .