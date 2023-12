No | in Australia non è stata commercializzata la prima auto a idrogeno

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il 21 dicembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il 5 settembre 2023 su Facebook secondo cui «invienelaad». Nel contenuto social si legge che si tratterebbe della «Hyundai Nexo undi piccola cilindrata» che «percorre 900 chilometri con un pieno», «mentre si muove purifica l’aria» e «si ricarica in soli 5 minuti». Si tratta di una notizia imprecisa, che circola almeno dal 2021. Innanzitutto precisiamo che, come spiegato dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), i veicoli a, conosciuti anche come veicoli a celle a combustibile (FCV), utilizzano ...

... Germania, Spagna,) e anche la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno, tra l'altro, ...con il quale si consente ai giudici costituzionali che nei singoli giudizi rimangono in minoranza...... come compagno di vita, come Colui checi abbandona mai". Sebbene il lavoro forzato sia stato ... Il "Global Slavery Index" (GSI), elaborato da una Ong con sede in, stima che circa 3 ...Due lombardi, Mattia Bellucci e Riccardo Bonadio, parteciperanno alle qualificazioni degli Australian Open 2024. Stefano Napolitano, pur allenandosi a Baranzate, non prenderà parte al torneo.La seconda vittoria dell’Italia è poi arrivata contro l’Australia, anche se il Settebello ha faticato ... nonostante le due squadre siano stanche e lo si vede dalla qualità del tiro che non è per ...