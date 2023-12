No di FdI-Lega | bocciato  il Mes | «All’Italia non serve» Ma la maggioranza si spacca Meloni telefona agli alleati | in Ue ognuno fa i suoi interessi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Forza Italia e Noi Moderati si astengono. Anche l’opposizione è divisa: M5S contro, il Pd vota per la ratifica

L’Aula della Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. L’Aula dice quindi no alla Ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante ... (feedpress.me)

Un voto rapido, dopo mesi di attesa e rinvii, in cui sembrava che la maggioranza di governo volesse trovare un modo per ratifica re il trattato di ... (open.online)

La Camera ha respinto l'autorizzazione alla ratifica del Mes e la maggioranza si spacca . I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. Come detto, il ... (ilgiornaleditalia)

Per chi suona la campana? Ma che domande per Giorgia Meloni . I parlamentari, i ministri di Fratelli d'Italia e tutto lo staff di Palazzo Chigi ... (ilfoglio)

Mes, stop da Camera con maggioranza divisa. Governo minimizza: "Nessun fallo di reazione"

Mercoledì sera il vertice a tre "da remoto, visto che la premier è ancora malata - ha visto Meloni, Salvini e Tajani tracciare la strada: si va al voto ma mentrescelgono convintamente il ...

I fatti del 22 Dicembre: strage a Praga, rivoluzione nel calcio, la Camera respinge il Mes

Se hanno votato no, Forza Italia e Noi moderato si sono astenuti. Contro il meccanismo salva - stati hanno votato anche i deputati del M5s • Tra Israele e Hamas non c'è tregua.

Scuola, la riforma: istituti tecnici e professionali da 5 a 4 anni e più legami con il mondo del lavoro. «Saranno diplomati di serie A»

Dureranno 4 anni gli istituti tecnici e professionali, a cui potranno aggiungersene altri 2 per ottenere la specializzazione. Primo via libera per la riforma che lega la scuola al mondo del ...

Se Fdi e Lega hanno votato no, Forza Italia e Noi moderato si sono astenuti. Contro il meccanismo salva-stati hanno votato anche i deputati del M5s • Tra Israele e Hamas non c'è tregua. I miliziani si ...