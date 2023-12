NJPW | Nulla da fare per Akira e TJP | sconfitta nel primo storico Coffin Match della promotion nipponica

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’ultimo eventoprima di WrestleKingdom 18, il cosiddetto go-home show denominato Road to Tokyo Dome, ha visto protagonisti i Catch 2/2, tag-team composto dal nostro Francescoe TJP. I due sono stati impegnati nel primissimostoriacontro il BULLET CLUB War Dogs, ovvero Clark Connors & Drilla Moloney. Il risultato però non ha sorriso al bergamasco ed all’ex WWE, sconfitti dagli attuali IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships in unnon titolato. Discorso diverso sarà al Tokyo Dome quando, il prossimo 4 gennaio, nella diciottesima edizione“Wrestlemania”, i titoli di coppia saranno in palio ede TJP non potranno ...