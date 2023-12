Nicolussi Caviglia in prestito | la decisione della Juve

In entrata possibili ritorni per Zortea (Atalanta),(Juventus) e Milan Djuric o Federico Bonazzoli , ora in prestito al Verona.Ci sarebbe Hans, candidato al pari di Samuel Iling - junior, che come Andrea Cambiaso è stato provato più di una volta da mezzala. L'idea che sta entrando in testa ad Allegri porta ...Titolare con l'Inter, confermato col Monza. Prima e dopo, tanta panchina. Questa la situazione di Hans Nicolussi Caviglia, con la Juve che gli riaprirà le porte del prestito a gennaio: c'era l'Udinese ...Il dirigente italiano vorrebbe a gennaio riportare nel club Hans Nicolussi Caviglia, che era già stato a Salerno per sei mesi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, molto però dipenderà dalle ...