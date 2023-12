Neve e forte vento in Alto Adige | ' caldo' a fondovalle 

Leggi su agi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) AGI - '' con temperature sopra lo zero fino a poco più di 1.000 metri e freddo cona quote più alte. A due giorni dal Natale - 'Weihnachten' in, soprattutto nelle famiglie in lingua tedesca, si festeggia la sera del 24 dicembre - si registrano temperature sopra lo zero nelle località di fondovalle quali Bolzano e Merano ma anche a Vipiteno a quasi 1.000 metri. Nevica attorno ai 1.200 metri ma non si registrano disagi alla circolazione. Come comunica il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, lungo la cresta di confine oltre a nevicare intensamente ci sono forti raffiche di. La stazione meteo posta ai 2.925 metri di Cima Undici in Val Venosta questa mattina ha registrato raffiche da 181 chilometri orari: si tratta di un dato record perchè non è mai ...