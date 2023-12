Nessuno è divertente come Florian Wirtz col pallone

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo quarant’anni, la maggior parte dei quali passata a guardare calcio, sento di poter confessare una mia piccola perversione. Mi piacciono i giocatori che perdono tanti palloni. Scusate, la dico meglio: mi piacciono i giocatori offensivi che perdono tanti palloni. Non quelli che sbagliano i passaggi, o i controlli, né quelli che caricano la difesa a testa bassa senza guardarsi attorno. No, un giocatore deve avere visione, capacità di scelta, tocco, una bella tecnica nei passaggi e nei tiri. Ovvio. Deve saper rallentare e accelerare, proteggere palla e smarcarsi. Ma deve anche correre rischi. Il più spesso possibile. E se un giocatore, offensivo, corre molti rischi, allora per forza di cose deve anche perdere molti palloni. Se un giocatore perde molti palloni perché ha molte idee, perché è coraggioso, intraprendente, perché appunto non ha paura di perdere molti palloni, a me piace. ...