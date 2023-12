Nessuna “carità” poiché le stelle infortunate si avvicinano all’azione della prima squadra – Mauricio Pochettino

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sito inglese:ha avvertito che il calcioPremier League “non è un ente di beneficenza” a causa delle pressioni per nominare gli acquisti estivi Christopher Nkunku e Romeo Lavia nella sua formazione titolare a seguito di un infortunio. Il nazionale belga Lavia, arrivato dal Southampton ad agosto con un contratto da 58 milioni di sterline, deve ancora fare il suo debutto per il club mentre l’ex attaccante dell’RB Leipzig Nkunku è stato costretto ad aspettare fino agli ultimi 20 minutivittoriaCoppa Carabao di martedì sul Newcastle per il suo arco dopo un intervento chirurgico al ginocchio. In precedenza era stato un sostituto inutilizzato durante la vittoria per 2-0scorsa settimana contro lo Sheffield United. Enzo viene ...

Perè giusto che l'Italia non accetti passivamente posizioni dell'UE in contrasto con l'... ora che tutto sommato avevamo un passaggio indolore conconseguenza negativa per nessuno se ...L'Inter di Inzaghi non è ver o che non ha il potenziale che aveva Mou , ce l'ha e come! Li hanno pagati solo meno ! Solo che si limita a fare delle azioni - molto belle, percritica in ...