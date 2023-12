Nenzi | 18enne di Matera al debutto come cantautrice con “3 gradi e mezzo” Nancy Elettrico

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Di seguito il comunicato: Il 20 Dicembre 2023 è la data in cui la giovane cantante emergentein artediapre la sua carriera canora da, pubblicando su tutte le piattaforme streaming (YouTube, Spotify, Amazon Music etc…) il suo primo inedito, intitolato: “3” Il progetto nasce dalla conoscenza e collaborazione del producer Raffaello D’Agostino (produttore, arrangiatore musicale) eautrice compositiva di accordi e testo. “3 grandi e” è una canzone autobiografica, in cui l’autrice descrive se stessa in modo leggero e simpatico, ad esempio il titolo del singolo è un’allusione alla gradazione delle sue lenti. Link YouTube della canzone ...