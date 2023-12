Nell’Argentina di Milei arriva lo stipendio in natura Le aziende potranno pagare in bitcoin o in beni alimentari

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si torna ai pagamenti in. Nell’ambito del “rivoluzionario” programma del neo presidente argentino Javierspunta anche la possibilità dii lavoratori con derrateanziché con denaro. Lo ha scritto su X la ministra degli Affari Esteri Diana Mondino che prima ha annunciato la possibilità di utilizzare i. E poi quella di ricorrere anche ad altri “mezzi di pagamento” come latte oppure carne, citando a tal fine la modifica apportata all’ articolo 766 del codice civile argentino, attinente agli obblighi del debitore. Y también cualquier otra cripto y/o especie como kilos de novillo o litros de leche. Art 766. – Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si ...

