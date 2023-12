NBA | risultati della notte 22 dicembre | Fontecchio mette il timbro sulla vittoria di Utah Cadono Clippers e Lakers

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sono otto le partiteNBA. C’è anche ildi Simonenel successo degliJazz in casa dei disastrosi Detroit Pistons, che sono arrivati alla venticinquesima sconfitta consecutiva (ad una sola dal record di sempre). L’azzurro ha concluso con 16 punti, partendo stabilmente in quintetto da tempo, nellaper 119-111 di, che ha avuto 27 punti da Kelly Olynyk, mentre ai Pistons non sono bastati i 28 punti e 10 assist di Cade Cunningham. Si ferma a nove la striscia di successi consecutivi dei Los Angeles, che vengono sconfitti nettamente dagli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 134-115, dove è decisivo un terzo quarto da 45 punti per OKC. Shai Gilgeous-Alexander è il protagonista del match con 31 ...