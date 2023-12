Natale | vacanze a ostacoli per i leader politici | tra Manovra | famiglie e quasi zero estero

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Saranno pure i quarant’anni del film “di” ma iincrociano le dita per evitare il rischio che le ferie, appunto, restino solo un flashback da grande schermo. Questo fine 2023, infatti, si presenta come una sorta di corsa ache alcuni sono pronti ad affrontare mentre altri si affidano alla scaramanzia di chi spera di cavarsela. Tra lavori parlamentari, scambi di auguri con i colleghi di gruppo, e con gli uffici, conferenze stampa,ancora da approvare alla Camera, senza escludere il convitato di pietra Covid (vade retro), per gli inquilini dei Palazzi romani il periodo 24 dicembre-6 gennaio non è, da tempo, una sequenza lineare ma oggi sembra un cubo di Rubik, di cui guarda caso nel 2024 ricorre il cinquantenario. Per il Presidente della Repubblica ...

E così, con un esempio deleterio , si suggeriva di sostituire la frase " ilpuò essere stressante " (strana affermazione, già di per sé) con " lepossono essere stressanti ". ...All'estero si annunciano le ferie del capo di Azione, Carlo Calenda, che si recherà qualche giorno in Portogallo, doporomane in famiglia per il leader di Europa Verde Angelo ...Boom di prenotazioni in vista delle festività. Almeno 267mila velivoli decolleranno per le vacanze entro 26 di dicembre ...Chi cerca un bimbo lo sa: vita sana, alimentazione corretta, e una certa disciplina e routine di salute sono la base per costruire un contesto favorevole al concepimento.