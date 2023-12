Natale | la dieta amica della fertilità | da esperta ' manuale' per dribblare eccessi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Milano, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Chi cerca un bimbo lo sa: vita sana, alimentazione corretta, e una certa disciplina e routine di salute sono la base per costruire un contesto favorevole al concepimento. Ma se la voglia di bebè non va in vacanza, si pone il problema di come conciliarla con glidelle Feste in arrivo. Esiste dunque unanatalizia? "Non ce n'è una unica. Esiste senz'altro una sana alimentazione tarata ad hoc a seconda delle problematiche che una donna può avere. Ma in generale la prima regola delle feste è non squilibrare il carico glicemico dei pasti. Cosa facile perché, per esempio, sulle tavolate natalizie c'è un grande assente: le verdure", spiega all'Adnkronos Salute la nutrizionista Gemma Fabozzi, responsabile dell'area Nutrizione del centro ...