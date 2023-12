Natale | i regali rendono più felici l’86% dei dipendenti | ecco i 5 più desiderati

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Sono i viaggi il regalo più gradito per il2023 da chi lavora per aziende che con il loro sistema di welfare consentono aidi acquistare doni per sé e per i propri familiari. Un 'benefit' apprezzato daldei lavoratori intervistati in una recente ricerca pubblicata dalla testata specializzata Benefits and pensions monitor. Il 2023 è stato l’anno in cui, più di sempre, l’attenzione nei confronti del welfare aziendale è aumentata. Attraverso un sondaggio realizzato da Forbes advisor è emerso che il 40% dei datori di lavoro è convinto che i proprilascerebbero l’attuale posto di lavoro per trovarne uno in cui i vantaggi welfare influiscano maggiormente a proprio favore. Ovviamente tutto questo riguarda anche idi ...