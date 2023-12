Natale | controlli a tappeto dei Nas | sequestrate 39 tonnellate di dolci in tutta Italia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Mille imprese controllate; 382 irregolarità riscontrate, pari al 38% degli accertamenti; 585 violazioni penali e amministrative contestate; un totale di 423mila euro di sanzioni. Sono alcuni dei numeri di una imponente operazione dei Nas sui prodottiari in vista del, condotta di concerto con il ministero della Salute. L’operazione, realizzata su base nazionale, ha coinvolto tutti i livelli di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia a livello artigianale che industriale e ha evidenziato casi di gravi carenze igieniche, di prodotto industriali spacciati per artigianali e, in alcune circostanze, di presenza di insetti e parassiti presenti nei luoghi di conservazione o nei prodotti stessi. L’operazione dei Nas suinatalizi:39di prodotti Nel corso ...

