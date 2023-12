Natale con le note di Erica Piccotti | ' Ci piace l' idea di dispensare regali in musica'

Me contro Te - La famiglia reale 2, la seconda stagione della loro serie, è disponibile dal 20 dicembre in esclusiva su Prime Video: Luì e Sofì ci ... (movieplayer)

Roma, 24 dic – Notti solstiziali, giorni in cui la luce trionfa sulle tenebre. Momenti di riflessione, soprattutto interiore. Come ci insegna la ... (ilprimatonazionale)

Attacchi terroristici in diversi Paesi d’Europa nelle notti di Natale e Capodanno . Un’azione coordinata per gettare di nuovo il terrore nel Vecchio ... (ilfattoquotidiano)

... ci sono persone che vogliono assolutamente vederlo perché, altrimenti, non sarebbe. Ormai ... E ho indugiato troppo sul suo viso, serenamente convinta di vederlo sorriderequella smorfia ......a Betlemme I leader religiosi di diverse confessioni hanno deciso di ridimensionare ildi ... al posto del presepe, c'è un insieme di macerie,gli animali vicini, e Gesù Bambino, avvolto in ...Torna la consueta lettera annuale di Gazzetta Motori a Babbo Natale. Dalle hypercar alle vetture da città, non ci siamo fatti mancare nulla ...E per Natale e Capodanno, Belen, ha deciso di festeggiare con le persone più care e di tornare al suo Paese d'origine portando con sé per la prima volta anche il suo nuovo fidanzato Elio oltre che la ...