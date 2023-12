Natale | che rottura!

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Per questo santoil mio augurio è che facciate attenzione: pare infatti che fra il 24 e il 25 dicembre ci sia un incremento del 43% delle fratture al pene. Lo dimostra una ricerca scientifica (c’è sempre una ricerca scientifica che dimostra qualsiasi cosa) degli urologi del Maximilianeum di Monaco di Baviera, i quali hanno tenuto accurate statistiche su tali incidenti in Germania nell’ultimo ventennio, ricavandone un’evidente tendenza. Aci si frattura il pene non perché si è incatenati per ore al desco fra la bisnonna sorda e il cugino che guadagna meglio, bensì perché, avendo più tempo libero e più alcol in corpo, si sperimentano intercorsi in posizioni strane, che non descriverò anche perché alcune non le ho capite. A quanto paresvetta fra le festività col maggior rischio in tal senso, occorrenza che si ...