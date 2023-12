Natale | boom di turisti | Santanchè | “Italia protagonista del turismo europeo Numeri record”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Più dello scorso anno. Ilè in ottima salute. Si stima che oltre 6,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade Anas in vista delle festività natalizie. Con una crescita del traffico di circa il 20%, comunica Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FSne). E i dati delche interessano il periodo delle Festività sono da. Si incrociano due dati che segnalano l’ “del”. Lo dichiara –alla mano – il ministro delDaniela. I dati forniti dal suo dicastero “ci confermano che l’andamento positivo, registrato nel corso di un autunno ben al di là delle ...

Maria De Filippi e Stefano De Martino Stefano De Martino pensa in grande. Per il suo one man show, in onda su Rai2, Stefano De Martino ospiterà ... (davidemaggio)

Maria De Filippi e Stefano De Martino Stefano De Martino pensa in grande. Per il suo one man show, in onda su Rai2, Stefano De Martino ospiterà ... (davidemaggio)

E' l'occasione perfetta per farsi gli auguri di... con il ritmo giusto. Joe T Vannelli, dj e ... con Merk & Kremont - "BimBam", per arrivare poi ad un classico italiano appena remixato da ...... miserie e finzioni della società che si delineava in quel decennio, Vacanze di, suo ... L'onda lunga deleconomico e delle lotte sociali aveva redistribuito un po' di ricchezza e, per ...Germania, Irlanda e Belgio. Sono solo alcuni dei paesi dai quali stanno arrivando le richieste di adozione – in Sardegna – di un alveare, una pecora, una capra. Ma anche di campi di grano e vigneti. A ...Dai 45-55 euro dell’Osteria della Buona Condotta a Ornago ai 125-180 del Pomiroeu di Seregno. Al Derby Grill di Monza 120 euro senza vini, tutto esaurito al Camp di Cent Pertigh di Carate.