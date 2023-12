Natale 2023 | le offerte di NOW e DAZN

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Anche durante le feste di, NOW epropongono duededicate a chi vuole godersi lo sport in diretta streaming.: 6 mesi a prezzo scontato Fino al 26 dicembre solo per account attivati o riattivati con il piano di abbonamentoSTANDARD tramite questa pagina l’offerta è di 23,99€ al mese … L'articolo proviene da Sport in TV.

Diciotto miliardi di euro. A tanto ammonta il movimento economico complessivo del turismo in Italia nelle festività die Capodanno tra il 22 dicembre e il 2 gennaio. A rilevarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima.Sale il prezzo di benzina verde e diesel venerdì 22 dicembre con tanti italiani in procinto di partire per le feste die Capodanno. Dopo sei rialzi consecutivi, tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent questa mattina torna a toccare gli 80 dollari. Tuttavia i prezzi dei ...Come fa Santa Klaus a produrre tanti giocattoli, confezionarli perfettamente e, soprattutto, trasportali in sola una notte con slitta e renneAdmirabile Signum CONCERTO DI NATALE pro Terra Santa Evento organizzato dall’Ass. Musicale Socio-Artistico-Culturale MUSInCanto e dal Festival Opera de Mari di Acquaviva delle Fonti in collaborazione ...