Nas sequestrano 39 tonnellate di dolci tipici natalizi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno ispezionato circa 1.000 imprese del settoreario, rilevando irregolarità presso 382 strutture (pari al 38% degli obiettivi controllati) e portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie. Nel corso delle verifiche sono state individuate e sequestrate 39di prodottiari e materie prime, poichè detenute in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invase da parassiti, prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. Tra gli interventi, il NAS di Bologna ha sequestrato 24di frutta secca contaminata da micotossine, sostanze di origine fungina pericolose per la salute. ...