Napoli | De Laurentiis | ”Sono sempre stato contrario alla Superlega”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) De: “Osimhen? Sorpresa di Natale. A Roma spero niente errori arbitrali” Aurelio De, presidente del, ha rilasciato un’intervista al TG1. Quieste le sue dichiarazioni: De: ”, dall’inizio l’ho manife, maa fare di una democratica impostazione per la liberta d’impresa” “, dall’inizio l’ho manife, maa fare di una democratica impostazione per la liberta d’impresa. Per cui il fatto che non ci sia più un monopolio di UEFA e FIFA ...