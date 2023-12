Napoli | condannato ex tecnico della Federico II | ha abusato di 6 ragazze

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Giovanni “Vanni” Migliaccio, exdi laboratorio dell’UniversitàII, è statoa 7 anni di carcere per sei episodi di violenza sessuale. Le vittime, tutte studentessefacoltà di Scienze Biologiche, hanno ricevuto giustizia dopo un processo con rito abbreviato presieduto dalla giudice Giovanna Cervo del Tribunale di. Le accuse, coordinate dal L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Le indagini hanno fatto emergere anche la premeditazione dell'omicidio, dal momento che Martone aveva cercato su Google come uccidere un uomo e come ... (247.libero)

Sette anni di reclusione per Pasquale Sommese , stessa pena per Guglielmo La Regina. Sono le condanne più alte tra quelle stabilite dai giudici della ... (ilmattino)

Era stato sorpreso con 120kg di cocaina lungo l’autostrada A1 Roma Napoli . Adesso per il pusher, che stava trasportando l’ingente quantitativo di ... (ilcorrieredellacitta)

L'opera di inventario dei beni trafugati , disposta dalla Procura di, è risultata ... De Caro, reo confesso, nel 2015 è statoin via definitiva a sette anni di reclusione per peculato ......di eccezionale potenza devasta l'Inghilterra occidentale 1798 " Ferdinando IV fugge daall'... accusato di spionaggio a favore della Germania, vieneper alto tradimento 1940 " Seconda ...Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati. La cerimonia si è svolta nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli. A officiare l’unione ...Il pubblico ministero della Dda, a conclusione della sua requisitoria, aveva chiesto la condanna a 18 anni di reclusione per Ucciero, difeso dall’avvocato Antonio Abet. Vincenzo Ucciero è l’unico ...