Napoli | allenamento in vista della Roma | Lindstrom in palestra insieme a Olivera

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilsi è allenato al Konami Training Center insfida di campionato all’Olimpico contro la. I partenopei hanno lavorato sul campo 2 con una sessione di riscaldamento e torello. Il gruppo poi ha svolto esercizi di rapidità con partitella a chiudere la sessione. Lavoro inpera causalombalgia. Non si sono allenati Contini, sindrome influenzale, e Terapie per Elmas. SportFace.

Supercoppa , De Laurentiis : «Se i campi di allenamento non sono all’altezza , non mando il Napoli» . Lo riporta il Corriere della Sera che fa una breve ... (ilnapolista)

Commenta per primo Ilha pubblicato il report sull'odierno, si ferma Jesper Lindstrom : Ilsi è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la ...... andando anche in vantaggio, e che ha vinto amartedì giocando una bellissima partita. Una ... sono rimasti Vlahovic, Yildiz e Milik, perchè Chiesa questa mattina durante l'ha sentito ...Nell'ultimo turno prima di Natale i bianconeri se la vedranno contro il Frosinone, reduce dalla netta vittoria per 0-4 sul campo del Napoli nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.22.12 16:25 - SERIE A - Date, orari dei rinvii dei match delle squadre in Supercoppa: Sassuolo-Napoli si gioca mercoledì 28 febbraio alle ore 18:00 22.12 16:20 - SERIE A - Anticipi, posticipi e ...