Nameless Festival 2024 | annunciati anche Bad Boombox | Jersey e altri nuovi artisti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) A poche settimane dall’annuncio dei primi nomi e di grandi novità per l’edizionearricchisce la propria line up svelandoche si alterneranno sui cinque palchi. Si tratta di Bad, Boys Noize, Chase & Status, Deadmau5, Hol!,, Justice, Kenya Grace e Testpilot. Inomi si aggiungono a Benny Benassi, Dj Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics. A partire dal 22 dicembre saranno disponibilii single day tickets sulle piattaforme.it e ciaotickets.com. Con l’edizione...

... tra cui l'abolizione dei token e acqua e parcheggi gratuiti,, in programma dal 14 al 16 giugno 2024 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, arricchisce la ...MOLTENO - Dopo aver sbaragliato ogni record con l'edizione 2023, che ha registrato 100mila presenze, diventando un evento trasversale apprezzato in tutta Italia, Europa e USA,, in programma dal 14 al 16 giugno 2024 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), annuncia grandi novità e svela i primi nomi in line up. Benny Benassi, Dj ...Annone Svelati alcuni nomi che si alterneranno sul palco dal 14 al 16 giugno 2024 per l’undicesima edizione La nuova versione dell’evento musicale avrà anche come novità i parcheggi gratuiti e ...Nameless Festival arricchisce la propria line up svelando nuovi artisti che si alterneranno sui cinque palchi.