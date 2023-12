Murales su Chiara Ferragni | parla l’autore TVBOY | “Più che sulla Ferragni | volevo attirare l’attenzione sul tema”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Tuttino della. Solo che questa volta lei potrebbe non esserne così contenta. La multa dell’Agicom dovuta all’ambiguità con cuiaveva comunicato la natura benefica della sua collaborazione con Balocco ha scatenato un vero e proprio effetto domino che sembra non essersi ancora arrestato. Dopo il pandoro è stata la volta delle uova, anch’esse promosse con lo stesso modus operandi, e il video di scuse condiviso dall’imprenditrice digitale sembra aver fatto più danni che ...