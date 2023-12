‘Mumo’ Orsi | eroe dei due mondi | da fuoriclasse a violinista e… quel gol a 67 anni | Primapagina

Leggi su justcalcio

Nel 1928 non solo non esistevano i "social" e neppure la televisione. Anche i giornali non avevano fotografie.Tutti però erano a conoscenza dilo che la famiglia Agnelli, padrona della FIAT, aveva appena concluso.Una trattativa finita su tutti i quotidiani dell'epoca che se da una parte aveva esaltato tutti i tifosi della Juventus dall'altra aveva scandalizzato il resto del Paese per le cifre astronomiche pagate per uno "che tirava calci ad un pallone".100 mila lire d'ingaggio. 8 mila lire al mese di stipendio. Una FIAT 509 in regalo con tanto di autista e una meravigliosa villa sulle colline sopra Torino.Si sapeva anche che non si stava parlando di un calciatore qualsiasi.Con l'Argentina, il Paese dov'era nato da genitori italiani emigrati, aveva ...