Moviola Salernitana-Milan 1-1 | regolare la rete di Fazio | LIVE News

All'Arechi, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Arechi,e Milan si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Milan 0 - 0: sintesi e1 Inizia ...Episodio dain- Milan. C'è un tiro da fuori da parte di Leao che calcia verso la porta e trova il braccio galeotto di Federico Fazio. L'arto del difensore non si sposta particolarmente dal ...Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Salernitana Milan in streaming gratis. Il match è in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20.45. La… Leggi ...Salernitana-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2023/2024. Dopo la… Leggi ...