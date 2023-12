Mourinho “Napoli sempre forte | sono i campioni d' Italia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilild'con merito, hanno vinto in modo chiaro lo scorso anno. Hanno perso Kim, un giocatore importante, ma ne hanno presi tanti, è la stessa squadra”. Così Josèalla vigilia della sfida contro id'in carica. Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha poi fatto il punto anche sulla situazione infortuni: “Kumbulla non sarà neanche in panchina, non ancora. Si sta allenando bene ma è stanco, oggi non si è allenato e non ci sarà – ha dichiarato lo Special One -. Anche Dybala sta proseguendo nel recupero ma non rientrerà prima del dovuto. Mancini invece giocherà, anche se non si è allenato tutta la settimana”.Il tecnico portoghese è tornato ...