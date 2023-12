Mossa a sorpresa | tutto per la Juve

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Come ormai noto da tempo, lantus è in cerca di un tassello importante a centrocampo a causa delle ormai note vicende che hanno costretto la Vecchia Signora a rinunciare a Paul Pogba (caso doping) e Nicolò Fagioli (caso scommesse). Un nome sempre presente nella testa di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli è sicuramente quello del centrocampista danese in forza al Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg. La Vecchia Signora ha individuato come uno dei primi candidati per rinforzare la mediana proprio Hojbjerg, giocatore capace di portare equilibrio e qualità al reparto. Il danese, noto per la sua versatilità tattica e la leadership sul campo, sembra essere la pedina mancante per la squadra allenata dal tecnico livornese. Tuttavia, la strada per portare Hojbjerg a Torino è tutt’altro che in discesa. Nonostante sia stato ai margini della squadra allenata da Ange ...