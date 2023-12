Morte Prigozhin | “il braccio destro di Putin dietro all’omicidio”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Come ildidiha fatto fuori”. Si intitola così l’articolo del Wall Street Journal in cui, citando funzionari dell’intelligence occidentale e un ex agente dei servizi russi, si ricostruisce come il segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Nikolai Patrushev, “principale alleato del leader russo da decenni, abbia messo in moto l’assassinio dell’ammutinato capo delle forze mercenarie Wagner”. Lo scorso agosto Yevgenyed altri comandanti di Wagner sono rimasti uccisi nell’esplosione dell’aereo a bordo del quale viaggiavano. Secondo le fonti del Wsj, una piccola bomba era stata posizionata sotto l’ala dell’aereo dimentre il velivolo aspettava il momento del decollo sulla pista dell’aeroporto di ...