Morena | neanche la nonna morta | Affari tuoi | cala il gelo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non convincono del tuttoe Massimiliano, la coppia di "pacchisti" piemontesi ad. I telespettatori che seguono assiduamente il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus sottolineano come rispetto agli anni passati, in questa stagione i concorrenti sembrerebbero tendere a fare scelte conservative ed accontentarsi delle offerte "risicate" del mitologico Dottore anziché rischiare il tutto per tutto per centrare il bersaglio grosso. In ogni caso, la concorrente da Nichelino (non proprio in linea con il partner) alla fine accettando l'offerta del Dottore torna a casa con 25mila euro, non proprio noccioline. In palio c'erano ancora 100mila euro ma il rimpianto è relativo, visto che dopo aver chiuso la partita,ha scoperto che il premio non era nel suo pacco. Meglio così, insomma... ...