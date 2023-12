Monza-Fiorentina | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è una partita valida per la diciassettesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45:, tv e. Laè a un tiro di schioppo dalla Champions League, ilnon è lontano dal sesto posto. È una sfida dal sapore europeo quella dell’U-Power Stadium tra i viola di Vincenzo Italiano e i biancorossi di Raffaele Palladino, due tra i tecnici più interessanti e “moderni” dellaA. Beltran – IlVeggente.it (Lapresse)Per i gigliati è da poco terminato uno sfibrante tour de force e per la prima volta dopo mesi hanno avuto una settimana (quasi) intera per preparare la partita con i brianzoli. Lanon conosce sconfitta da fine novembre, quando si arrese ...