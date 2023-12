Monza-Fiorentina LIVE 0-1 | tanta imprecisione nelle due squadre

(Di venerdì 22 dicembre 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’U-Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita 2? Tentativo di Ikoné, palla alta sulla traversa 7? GOL DI BELTRAN! Erroraccio di Di Gregorio che scambia palla troppe volte con Pablo Marì, Beltran si inserisce e la sua deviazione spinge la palla in porta 9? Fenomenale D’Ambrosio: lanciato in profondità Ikoné che salta il portiere, ma trova l’opposizione del difensore sulla linea 15? I viola tengono il possesso palla, brianzoli che difendono ...

Monza, 22 dic. - (Adnkronos) - La Fiorentina conduce per 1-0 sul Monza alla fine del primo tempo dell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, in ... (liberoquotidiano)

Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima... (calciomercato)

Episodio da non credere capitato nel primo tempo di Monza-Fiorentina . Pronti via, dopo appena 9 minuti di gioco, Michele Di Gregorio è subito ... ()

Laconduce per 1 - 0 sulalla fine del primo tempo dell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento all'U - Power Stadium della città brianzola. A decidere sin qui ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sue Salernitana - Milan, in programma alle 20.45L'insolito turno prenatalizio della Serie A prevede due gare in contemporanea alle 20.45:e Salernitana - Milan. ...il Monza si è ripreso l'U-Power dopo due mesi, sconfiggendo il Genoa: sono sette le gare utili dei biancorossi, vittoriosi anche su Empoli e Salernitana La vittoria numero 5 al Franchi vale alla ...Terza rete stagionale per il centrale di difesa inglese, assist servito da Rafael Leao. Al 7' Monza - Fiorentina 0-1 Rete di Beltran. Clamoroso errore di Di Gregorio che sbaglia il rinvio e calcia ...