Monza-Fiorentina LIVE 0-1 | erroraccio di Di Gregorio | segna Beltran

(Di venerdì 22 dicembre 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’U-Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita 2? Tentativo di Ikoné, palla alta sulla traversa 7? GOL DIdi Diche scambia palla troppe volte con Pablo Marì,si inserisce e la sua deviazione spinge la palla in porta 9? Fenomenale D’Ambrosio: lanciato in profondità Ikoné che salta il portiere, ma trova l’opposizione del difensore sulla ...

Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima... (calciomercato)

All'U - Power Stadium, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U - Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/...Lucas Beltran non si ferma e firma il gol dell'1 - 0 dellasul campo del. Ma una grande fetta di responsabilità grava sulle spalle di Michele Di Gregorio, che al 7 ha praticamente regalato palla all'ex attaccante del River Plate. Beltrán ha ...Un incredibile errore del portiere Di Gregorio regala il gol a Beltran in Monza-Fiorentina: l’estremo difensore brianzolo centra in pieno ...Dopo avere perso sei delle prime otto sfide contro la Fiorentina tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (2V), il Monza è rimasto imbattuto in tre delle successive quattro (1V, 2N) contro i viola, incluso ...