Montesarchio | Giunta al lavoro | uffici riorganizzati e bilancio di previsione pronto

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiImportanti provvedimenti assunti nell’ultima, a partire dalla riorganizzazione degli, con la nuova pianta organica, con il documento unico di programmazione 2024-2026 e con ildiche sarà poi sottoposto al consiglio. Nel merito il sindaco Carmelo Sandomenico spiega: “Sono particolarmente soddisfatto sulsvolto, e mi soffermo in particolare sulla riorganizzazione degli: in molti Comuni in questi anni si sta assistendo a problemi legati all’alta età media dei dipendenti e ai numerosi pensionamenti che creano carenze di organico con tutte le conseguenze del caso. La riorganizzazione che abbiamo votato darà efficienza alla struttura, puntando anche su nuove assunzioni a partire dal ...

...della Regione Campania per l'Anno Scolastico 2024/2025 e delineati dalla Delibera della... presso il plesso di: INDIRIZZI PROFESSIONALI - Agricoltura, sviluppo rurale, ......della Regione Campania per l'Anno Scolastico 2024/2025 e delineati dalla Delibera della... presso il plesso di: INDIRIZZI PROFESSIONALI - Agricoltura, sviluppo rurale, ...E’ tornata d’attualità la questione del dimensionamento scolastico e tornano anche le polemiche. Emblematico lo scontro a suon di delibere che si sta consumando in Valle Caudina e in particolare lungo ...A Montesarchio arrivano tre nuove giostrine per bambini. A donarle alla comunità del centro caudino sarà la locale Pro Loco. Un gesto nobile pensato per i più piccoli ma anche per le loro famiglie cos ...