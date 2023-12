Mondo ultime notizie Ancora rinviato voto Onu su risoluzione Gaza «Nella Striscia superate le 20mila vittime» Sparatoria a Praga | 14 morti e 25 feriti

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Di nuovoilal Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla. Secondo quanto appreso dall'Afp, nell'ultima bozza sarebbe sparita la “fine immediata” dei combattimenti e sarebbe invece rimasta la richiesta di “misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità”. Gli Usa: eravamo pronti “a sostenere la bozza così come era scritta”. Strage a, l'assalitore uno studente ceco di 24 anni, David Kozak, è stato trovato morto, così come il padre, trovato morto la mattina stessa