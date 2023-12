Mondiale per club | trionfo del Manchester City | Fluminense ko 4 - 0

Il Manchester City ha battuto 4-0 (2-0) il Fluminense a Gedda, in Arabia Saudita, ed ha conquistato il Mondiale per Club 2023 . In rete Julian ... (feedpress.me)

Il Manchester City ha battuto 4 - 0 (2 - 0) il Fluminense a Gedda, in Arabia Saudita, ed ha conquistato il Mondiale per club 2023. In rete Julian ... (247.libero)

(Adnkronos) – Il Manchester City vince per la prima volta nella sua storia il mondiale per club . Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano ... (periodicodaily)

Il Manchester City vince ilclubla prima volta nella sua storia grazie al 4 - 0 contro il Fluminense nella finale di Jeddah. Guardiola con quattro vittorie diventa l'allenatore ad aver trionfato più volte in ...Il Manchester City vincela prima volta nella sua storia ilclub. Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano con un netto 4 - 0 i brasiliani della Fluminense nella finale disputata al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. ...Il Manchester City vince per la prima volta nella sua storia il mondiale per club. Gli inglesi, campioni d’Europa in carica, superano con un netto 4-0 i brasiliani della Fluminense nella finale disput ...Che fosse una delle squadre più forti del mondo non c'era molti dubbi, ma adesso sono stati fugati anche le ultime tracce di insicurezza. Il Manchester City si è laureato ...