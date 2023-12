Mondiale club | l' Al Ahly batte 4 - 2 l' Urawa e chiude terzo

La gara tra Manchester City e Fluminense, finale delper, si giocherà oggi allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. Di fronte la squadra di Guardiola, vincitrice la scorsa stagione della Champions League, e i ...I campioni d'Africa dell'Al Ahly si sono assicurati il terzo posto alFifa per, battendo 4 - 2 i giapponesi Urawa Reds nella finale di consolazione a Gedda, che ha preceduto la finalissima tra il Manchester City e il Fluminense. Gli egiziani hanno ...Julian Alvarez in gol contro il Fluminense, il talento argentino ha sbloccato la finale del Mondiale per Club dopo appena 1' di gioco ...Madrid, 22 dic. - (Adnkronos) - "Credo sia una sentenza importante per tutti i club, vedo che alcuni non sono tanto convinti, ma penso che sia una cosa positiva non essere più in un monopolio, credo c ...